Рубль утром дорожает в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 22 января. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в среду, рубль дорожает на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность в условиях подготовки экспортеров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,544 руб. (-3,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В минувший вторник ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась, и после недельной стабилизации курс рубля перешел к укреплению. Одновременно сработало два фактора: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности. Сезонный фактор также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров. Учитывая комфортность внешнего фона, сегодня рубль может продолжить укрепление и протестировать нижнюю границу текущего диапазона (13,4-14,1 руб. за юань). Однако среднесрочно потенциал укрепления выглядит ограниченным из-за устойчивого снижения экспорта товаров (в декабре -19% г/г), которое наблюдается на фоне продолжительной его стагнации. Уже весной, по мере усиления экономической активности, ждем более высокие уровни по курсу юаня - справедливым, по нашим оценкам, является диапазон 14-14,5 руб. за юань", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

"Рубль к юаню на Московской бирже вечером прибавлял около 1,8%, находясь на 13,58 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 99,92 руб. и 103,28 руб. соответственно (против 101,95 руб. и 105,04 руб. в предыдущий рабочий день), также отразив укрепление рубля к обеим валютам. Покупки в рубле во вторник могли обеспечиваться реакцией на многочисленные заявления Трампа и Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время, хотя никаких гарантий улучшения геополитической обстановки на данный момент нет. Движения рубля пока можно назвать спекулятивными: подобный оптимизм в российских акциях наблюдается в последние недели", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть снижаются утром в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $79,02 за баррель, что на 0,32% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,4%, до $75,41 за баррель.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он указывал и на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики.

Трамп пообещал также нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.