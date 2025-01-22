Следующая цель для индекса Мосбиржи - 3000 пунктов - "Алор Брокер"

Следующая цель для индекса Мосбиржи - 3000 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций начал вторник со снижения, но после обеда произошел довольно уверенный разворот, и по итогам дня основной фондовый индекс прибавил 0,2%, - отмечает эксперт в комментарии. - На вечерней сессии покупки усилились. Торги закрылись на внутридневных максимумах, что обычно сулит продолжение восходящего движения на следующий день, то есть сегодня. С точки зрения техники, рынок сверху вниз протестировал поддержку 2900 пунктов, она устояла, и теперь отметка 3000 пунктов по индексу Мосбиржи снова стала актуальной".

Аналитик напоминает, что в среду вечером Росстат опубликует данные по инфляции, которые вызовут рост волатильности торгов. Если цифры покажут замедление роста цен, ожидания стабилизации денежно-кредитной политики ЦБ и относительно скорого начала снижения ставки усилятся, и это вызовет рост рынка акций, полагает Антонов.

Из умеренно-негативных факторов эксперт выделяет снижение нефти, где распродажи продолжаются пятый день подряд. Инструмент не удержал не очень сильную поддержку $80 за баррель и теперь, на взгляд Антонова, целью снижения является район $76/барр.

"Банк России во вторник раскрыл данные платежного баланса, - указывает стратег. - Сальдо торгового баланса снижалось весь последний квартал 2024 года. Вероятно, это следствие санкций в отношении "российского теневого флота". Не исключаем, что в январе ситуация продолжит ухудшаться. В связи с этим мы бы рекомендовали отказаться от новых покупок акций нефтянки, отдавая предпочтение бумагам финансового сектора".

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