Инерция к росту на рынке акций РФ может сохраниться в среду - ПСБ

Вероятно сохранение инерции к росту на российском рынке акций на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы ждем, что в ближайшее время индекс Мосбиржи сможет сохранять инерцию к росту, целью которого мы видим 3060-3090 пунктов. На среду целевым диапазоном по индексу может выступить 2930-3000 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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