Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин РФ 22 января проведет первичный аукцион по размещению 15-летнего выпуска ОФЗ-ПД серии 26247 в объеме остатков, доступных для размещения (617,23 млрд рублей).

Американские фондовые индексы завершили в плюсе сессию во вторник. В понедельник торги в Соединенных Штатах не проводились из-за государственного праздника, и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации. В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ю пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются в среду, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают положительную динамику. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 10%. Они могут вступить в силу 1 февраля. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск опустился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 мск увеличилось на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск вырос на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром в среду после падения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,05 за баррель, что на 0,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1,1%, до $79,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,45%, до $75,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2%, до $75,83 за баррель.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он также указывал на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики. Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,976 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,358 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января вырос на 0,12% и составил 107,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 981,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (+1,2%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,9%) и "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,6%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,49%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) завершила размещение 10-летних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых. В настоящее время в обращении находится 3 выпуска классических облигаций эмитента на 600 млн рублей, размещенных в рамках программы облигаций объемом 3 млрд рублей.

Объем дополнительного выпуска N1 облигаций ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) серии БО-02-01 составит 40 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 20 января, доразмещение начнется 22 января по цене 100% от номинала. Основной выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей компания разместила в конце ноября 2024 года. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред 2% годовых. Таким образом, ставка 1-2-го купонов составила 23% годовых.

ООО "РДВ Технолоджи" 23 января начнет размещение дебютных облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-18-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 4 февраля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-06, объем которого будет определен позднее. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,08% годовых. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 21,98% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 30-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 20% годовых. Оба выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в ноябре 2017 года сроком на 33 года. Ставка текущего купона эмиссий - 21% годовых, купоны квартальные. По займам 31 января предстоит исполнение оферт.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 10-11-го купонов облигаций серии БО-001Р-10 на уровне 24,5% годовых. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в августе 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 19,5% годовых. По выпуску 31 января предстоит исполнение оферты.

АО "Росгеология" установило ставку 14-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 23,5% годовых. Трехлетний выпуск биржевых облигаций объемом 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Не считая выпуска классических облигаций, находящегося в дефолте, данный флоатер - последний выпуск облигаций компании в обращении. "Росгеология" в середине октября 2024 года допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательства.