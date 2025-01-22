Вероятность подъема индекса Мосбиржи к 3000п остается высокой - БКС Экспресс

Вероятность подъема индекса Мосбиржи к уровню 3000 пунктов по-прежнему остается высокой, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Технически во вторник шел классический тест сверху-вниз важного уровня, и прокол 2900 пунктов по индексу Мосбиржи совершенно не нарушает "бычью" картину, а лишь наполняет ее красками. "Аптренд" сохраняется, волатильность закономерно возросла на фоне фиксации прибыли покупателями и спекуляций продавцов бумаг на максимумах, - пишет аналитик в обзоре. - Пониженные обороты в 105 млрд руб. не должны вводить в заблуждение - это не слабость. После такого мощного ралли и достижения полугодовых вершин рынку нужна пауза, чтобы с новыми силами двинуть на прорыв круглых 3000 пунктов. Пока все идет по базовому сценарию, а значит, нет причин менять план".

Рынку в среду предстоит отыграть чувствительную статистику по инфляции. Если там будет без эксцессов, отмечает Зельцер, это может стать триггером рывка на максимумы.

Геополитическая и монетарная неопределенности все еще высокие, но рынок живет ожиданиями послабления на внешнем контуре и надеждами на завершение жесткого цикла денежно-кредитной политики, обращает внимание эксперт .

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