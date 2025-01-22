Цена нефти может быть под давлением в ближайшее время - "Цифра брокер"

Нефтяные котировки могут находиться под давлением в ближайшее время до появления новых вводных, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения добычи и экспорта "черного золота" из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 гг. в США наблюдался существенный рост добычи нефти (с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с). Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США в первую очередь), поэтому мы полагаем, что нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные", - пишут эксперты в комментарии.

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