Рынок акций РФ завершил вторник консолидацией выше 2930п по индексу МосБиржи после дневного снижения

Москва. 21 января. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике цен blue chips после дневного снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель), а также некоторых сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины с приходом к власти в США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи завершил день выше 2930 пунктов после отката днем ниже 2900 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,5%), аутсайдерами - акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2934,71 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2884,94 пункта), индекс РТС - 925,16 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составил 99,9282 руб. (-2,03 рубля).

Отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже пилотируемый полет на Марс).

Между тем Трамп заявил, что процесс подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, и ее надо провести в ближайшее время. "Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться", - сказал он журналистам в Овальном кабинете. По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки".

Новый госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, что прекращение огня в рамках украинского конфликта "будет главным приоритетом президента, фактически часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные этапы уже пройдены".

Россия фиксирует заявления, звучащие в США в последние дни, готова к серьезному диалогу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Много сигналов поступает из Вашингтона в эти дни. Но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров. И в ходе этих контактов мы изложим свои позиции", - сказал журналистам Ушаков. Он подчеркнул, что Россия изложит свои позиции на предложения США, которые будут озвучены в деловом ключе.

Тем временем ЦБ РФ сообщил, что устойчивое инфляционное давление в России остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне.

Подорожали во вторник также акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи большую часть торгов во вторник нес потери, моментами откатываясь под 2900 пунктов на фоне укрепления рубля, спада нефтяных цен и общей технической перегретости акций после волны роста. Впрочем, к вечеру покупатели немного приободрились.

Влияние начала президентства Трампа на рублевые активы пока почти никак не выражено. В разрезе геополитики внятных сигналов для РФ еще не звучало, в разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось - нефть Brent чуть просела, но держится недалеко от $80 за баррель, индекс доллара DXY движется выше 108 пунктов.

Китайские биржи торговались нейтрально - Трамп пока не ввел спецпошлины для товаров из КНР. Январский индекс экономических настроений еврозоны ZEW оказался лучше прогноза и значения за предыдущий месяц. В среду в швейцарском Давосе продолжатся встречи в рамках Всемирного экономического форума. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. На российском рынке выйдут данные Росстата по недельным темпам роста потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 января - 2875-3000 пунктов, считает Шепелев.

Рубль укрепляется на фоне приближения пика налогового периода. Официальный курс доллара ЦБ опустил ниже 100 руб./$1. В пользу рубля также продолжают играть высокие ставки в экономике, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. В то же время на рубль может вскоре начать оказывать давление снижение притока валюты вследствие эффекта последних санкций США в отношении нефтяного экспорта РФ. Фактор Трампа пока на рубле не отразился, поскольку важных геополитических сигналов для РФ еще не прозвучало, заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс" по индексам, причем РТС превысил 925 пунктов, обнови пик с октября 2024 года благодаря укреплению рубля.

Покупки в рубле во вторник могли обеспечиваться реакцией на многочисленные заявления Трампа и Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время, хотя никаких гарантий улучшения геополитической обстановки на данный момент нет. Движения рубля пока можно назвать спекулятивными - подобный оптимизм наблюдается в последние недели в российских акциях, отметила аналитик.

Покупки в акциях ПАО "Полюс" и "Селигдара" активизировались во второй половине дня вместе с ростом цен на золото от района $2715 за унцию и возвращением котировок к сопротивлению $2760 за унцию. Акции застройщика ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+0,5%) продолжили рост в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку. Ранее в январе также стало известно, что "Самолет" запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб., таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании. С фундаментальной точки зрения вложения в акции Самолета на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом.

Бумаги "Мечела" поддержали сообщения о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы. Высокая долговая нагрузка "Мечела", помимо общего ухудшения ситуации в угольной отрасли, в последние месяцы оказывала давление на акции компании.

Нефть снизилась на фоне укрепления доллара на Forex и опасений в отношении роста производства нефти в США, который ожидается с приходом к власти Трампа. В то же время, если энергетические санкции против РФ в ближайшее время как минимум не будут ослаблены, это может привести к более ограниченному мировому предложению нефти и вернуть среднесрочные покупки на рынок, считает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Оптимизм после вступления Трампа в должность президента США начинается ослабевать, инвесторы переходят в режим ожидания конкретных действий. Американский "широкий рынок", в частности, находится на перепутье между развитием среднесрочного роста и возвращением к снижению и будет оценивать сигналы в отношении дальнейшей политики ФРС. Российский рынок к концу дня восстановил позиции, хотя Трамп дал понять, что РФ может столкнуться со сложностями при отказе от заключения сделки по урегулированию украинского конфликта. До появления конкретики, впрочем, инвесторы наверняка еще не раз увидят разнообразные комментарии, на которые пока имеет смысл обращать ограниченное внимание, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, после вступления в должность 47-й президент США Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в энергетике для стимулирования добычи ресурсов, подписал указ о выходе США из ВОЗ, усилил контроль на границе с Мексикой, а также подписал другие документы.

Что касается импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики, то Трамп решил не вводить их сразу, чтобы побудить эти страны добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. При этом планы по введению пошлин в размере 25% на все товары из Канады и Мексики сохраняются - ожидается, что ограничения вступят в силу 1 февраля. Также президент США пригрозил пошлинами ЕС, если тот не будет покупать у Штатов больше энергоресурсов. Для стран БРИКС возможно введение 100%-ных пошлин.

Рынок акций РФ сумел отскочить вверх после локальной коррекции, но все еще выглядит перегретым - вполне возможно продолжение коррекции индекса МосБиржи в район 2800 пунктов, считает Иванов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,7% во главе с Dow).

Поддержку рынкам оказывает тот факт, что вступивший накануне в должность президента США Трамп не стал немедленно вводить ранее обещанные пошлины на китайский импорт. В то же время он отметил, что пошлины на китайские товары, которые он ввел во время своего первого срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти страны реализовывать более проактивную макроэкономическую политику в этом году для поддержки роста экономики, пишет Trading Economics.

В Японии инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Японии в четверг-пятницу, по итогам которого он может повысить процентные ставки.

На нефтяном рынке во вторник цены снижаются, трейдеры оценивают заявления и указы Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,13 за баррель (-1,3% и -0,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $76,3 за баррель (-1,9% к уровню пятницы).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+18,9% и +7,3% "префы"), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+8,1% и +9,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,6% и +16,7% "префы"), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+6,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+4,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,3%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+4%).

Снизились акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-2,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,75 млрд рублей (из них 12,32 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет", 10,08 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 9,97 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).