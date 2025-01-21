Рубль во вторник уверенно вырос на подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 21 января. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,583 руб., что на 23,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 января на 2,0297 рубля, до 99,9282 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,7601 рубля, до 103,2856 руб./EUR1.

"Рубль получает локальную поддержку с приближением пика налогового периода. Юань на этой неделе может опуститься к 13,5 руб., доллар - к 100 и чуть ниже. Базово в пользу рубля работают высокие ставки в экономике, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Цены на нефть немного откатились, но находятся недалеко от $80 за баррель Brent. В то же время давление на рубль могут оказывать опасения снижения притока валюты в страну вследствие усиления санкций в отношении российского сырьевого экспорта. Фактор Трампа пока практически не сказался на рубле. Во-первых, важных геополитических сигналов для РФ еще не было, во-вторых, доллар и нефть не показали выраженной первоначальной реакции на первые заявления и решения президента США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в 2024 году выросло на 0,8%, до $122,6 млрд, по сравнению со $121,6 млрд за аналогичный период 2023 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса в декабре снизился на 6,7%, до $5,6 млрд, относительно уточненного показателя ноября ($6,0 млрд) за счет пропорционального снижения экспорта и импорта. Показатель декабря текущего года по сравнению с декабрем 2023 года ($10,9 млрд) снизился почти в 2 раза.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в октябре 2024 года, при среднегодовой цене нефти марки Brent в $80 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2024 года ожидалось в размере $133 млрд.

Федеральный бюджет в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина РФ.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП. Исполнение бюджета в этих параметрах он также подтвердил 17 января.

Доходы федерального бюджета в 2024 году составили 36 трлн 707 млрд рублей, что на 26% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 26% - до 25 трлн 576 млрд рублей. Поступление НДС увеличилось на 16%, до 13,523 трлн рублей. Нефтегазовые доходы увеличились на 26,2% - до 11,131 трлн рублей. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 9,831 трлн рублей, дополнительные - 1,3 трлн рублей.

Расходы выросли на 24,2% - до 40 трлн 192 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Цены на нефть заметно снижаются вечером во вторник. Трейдеры продолжают оценивать заявления и первые указы нового президента США Дональда Трампа.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снизились на 1,02% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $79,33 за баррель. Контракты на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,86%, до $76,42 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Укрепление доллара после заявлений Трампа о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики оказывает негативное влияние на нефтяные цены, делая этот товар более дорогим для держателей других валют.

Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики с 1 февраля. Новый президент также инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и отменил ограничения, блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Банк России во вторник, 21 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 380 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 971,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320 млрд рублей (при лимите 2 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 января поднялась на 2 базисных пункта - до 21,08% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник увеличилась на 1 базисный пункт, до 20,8% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 21,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 20,23% годовых.