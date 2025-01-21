Рубль сохраняет потенциал для среднесрочного роста - Freedom Finance Global

Рубль сохраняет потенциал для среднесрочного роста, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"С начала года рубль укрепился более чем на 12% и к доллару (в связи с его ослаблением), и к евро, и к юаню, - отмечает эксперт в комментарии. - Эта динамика российской валюты обусловлена ожиданиями сильной макростатистики. Данные за декабрь, отразившие замедление инфляции, а также предварительный отчет об исполнении бюджета за прошлый месяц создают оптимистичный фон для рубля. Заявления Дональда Трампа о временном отказе от повышения пошлин на китайские товары положительно повлияли на курс российской валюты и одновременно ослабили юань. Вероятно, экономика США продолжит расти при дополнительной поддержке реформ в промышленности, а европейская экономика будет ослабевать".

Аналитик подчеркивает, что на открывшемся сегодня в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что высокие ввозные тарифы на товары из Европы могут привести к "глобальной гонке на дно".

"Ухудшение экономических отношений между Евросоюзом и США способно в ближайший месяц негативно повлиять как на курс основной валютной пары, так и на динамику долларового индекса, - считает Мильчакова. А это означает, что у рубля есть потенциал укрепления до 98 в паре с долларом. Наши ориентиры для курса российской валюты в паре с американской, единой европейской и китайской на горизонте месяца: 98-103 руб./$1, 101-106 руб./EUR1 и 13,2-14,2 руб./юань соответственно".

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