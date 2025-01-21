Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 21 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,16% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,86% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 67,71% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 30,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 68,18% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 20,77% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 15,25% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренный рост, позитивно отреагировав на первые шаги нового президента США.

Накануне торги в Соединенных Штатах не проводились из-за государственного праздника (День Мартина Лютера Кинга), и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации. В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ную пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая.