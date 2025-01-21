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21 января 2025 года 18:27
"Финам" повысил прогнозную цену бумаг TSMC до $218,2
"Финам" повысил прогнозную цену ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) до $218,2 за бумагу, что предполагает потенциал роста 3,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "держать". "TSMC недавно опубликовала финансовый отчет за 2024 год, вновь превзойдя ожидания рынка по ключевым показателям, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Стабильный спрос на передовые ИИ-чипы позволяет тайваньскому гиганту продолжать увеличивать выручку благодаря лидирующему положению на рынке производства высокотехнологичной микроэлектроники. По мнению руководства компании, индустрия лишь вступает в новый технологический суперцикл, а среднегодовой рост доходов от производства ИИ-чипов в ближайшие пять лет может превысить 40%. Мы пересмотрели целевую цену акций компании в сторону значительного повышения, однако на текущих уровнях сохраняем сдержанный взгляд на их перспективы". Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ТАЙВАНЬ-TSMC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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