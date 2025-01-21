Прогнозная цена акций Займера до конца 2025г - 155 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Займер" до конца текущего года составляет 155 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Акции микрофинансовой организации 21 января торгуются "лучше рынка" после публикации сильной операционной отчетности за четвертый квартал и весь прошлый год, констатирует эксперт.

"Займер" продолжает работу над масштабированием выдачи IL-займов (сроком более 30 дней с погашением по графику), а сокращение выдач PDL-займов (сроком не более 30 дней) объясняется удорожанием кредитования во втором полугодии, отмечает Мильчакова.

"В то же время есть основания рассчитывать, что благодаря росту продаж компания покажет достаточно сильные финансовые результаты по итогам 2024 года и сможет выплатить высокие дивиденды", - обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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