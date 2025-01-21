Рубль днем уверенно растет на подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 21 января. Юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль растет в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,664 руб., что на 15,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 91 копейку, до 101,19 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,35 рубля, до 104,37 руб./EUR1.

"Инаугурация Трампа, которая состоялась вчера, не оказала на валютный рынок существенного влияния, хотя, конечно, стоит заметить, что ожидания от действий нового американского президента в части возможности нормализации отношений между двумя странами, на рынке скорее оптимистичные. Одним из признаков этих оптимистичных ожиданий является, например, рост российского фондового рынка. Хотя здесь, конечно, главную роль, пожалуй, играют ожидания по дальнейшей траектории российской ключевой ставки", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

Федеральный бюджет в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина РФ.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП. Исполнение бюджета в этих параметрах он также подтвердил 17 января.

Доходы федерального бюджета в 2024 году составили 36 трлн 707 млрд рублей, что на 26% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 26% - до 25 трлн 576 млрд рублей. Поступление НДС увеличилось на 16%, до 13,523 трлн рублей. Нефтегазовые доходы увеличились на 26,2% - до 11,131 трлн рублей. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 9,831 трлн рублей, дополнительные - 1,3 трлн рублей.

Расходы выросли на 24,2% - до 40 трлн 192 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Цены на нефть ускорили снижение во вторник. Трейдеры оценивают заявления и первые указы нового президента США Дональда Трампа.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизились на 1,85% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $78,67 за баррель. Контракты на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,55%, до $75,8 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Укрепление доллара после заявлений Трампа о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики оказывает негативное влияние на нефтяные цены, делая этот товар более дорогим для держателей других валют.

Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики с 1 февраля. Новый президент также инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и отменил ограничения, блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Банк России во вторник, 21 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 380 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 971,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320 млрд рублей (при лимите 2 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.