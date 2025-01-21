Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК Эталон

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Эталон" на фоне сильных финрезультатов за 4К24 и весь 2024 год, говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Эталон" представил операционные результаты за 4К24 и 2024 год. Годовые продажи оказались на 1% выше наших ожиданий (145 млрд руб.) и стали рекордными для компании. Объем продаж в 4К24 удалось сохранить на уровне 3К24, но цены пришлось снизить на 17% по сравнению с 3К24 в ответ на изменение спроса в условиях давления на сектор высокой ключевой ставки. Мы считаем это неплохим шагом, направленным на сохранение продаж в сложной макроэкономической ситуации и поддержание высокого уровня покрытия проектного финансирования денежными средствами на счетах эскроу. Мы не меняем позитивной оценки акций Etalon Group", - пишет эксперт.

Ранее ГК "Эталон" опубликовала операционные результаты за 4К24 и 2024 год: в последнем квартале года компания реализовала 157 тыс. м2 недвижимости за 30,7 млрд руб., денежные поступления составили 22,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости увеличилась на 20% до 289,9 тыс. руб. Доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью - 34%, а во всех видах недвижимости - 19%. По итогам всего 2024 года компания реализовала рекордные 699 тыс. м2 за 146,2 млрд руб. Денежные поступления за год выросли на 16% до рекордных 95,6 млрд руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.