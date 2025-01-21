Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Etalon

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку и рейтинг "покупать" для бумаг Etalon, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

Эмитент планирует возвести 209 тыс. кв. м жилья и коммерческих объектов на 23 га в Калининградской области, завершение всех работ запланировано на 2032 год, указывает эксперт.

"В рамках своей программы расширения деятельности Etalon активно развивает проекты в регионах, компания предоставит более детальную информацию о стоимости проекта и прогнозируемых доходах до начала строительства. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции девелопера и рейтинг "покупать", - пишет аналитик в комментарии.

Также Лукина обращает внимание на представленные эмитентом операционные результаты за 4К24 и весь 2024 год.

"Годовые продажи оказались на 1% выше наших ожиданий (145 млрд руб.) и стали рекордными для компании. Объем продаж в 4К24 удалось сохранить на уровне 3К24, но цены пришлось снизить на 17% по сравнению с 3К24 в ответ на изменение спроса в условиях давления на сектор высокой ключевой ставки. Мы считаем это неплохим шагом, направленным на сохранение продаж в сложной макроэкономической ситуации и поддержание высокого уровня покрытия проектного финансирования денежными средствами на счетах эскроу", - указывает аналитик инвестбанка.

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