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21 января 2025 года 11:32

Рынок акций РФ утром сохранил негативный настрой из-за ухода игроков от рисков

Москва. 21 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $80 за баррель), а также сомнений в завершении периода ужесточения монетарной политики ЦБ РФ и скором урегулировании конфликта вокруг Украины с приходом к власти в США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи опустился в район 2920 пунктов, лидируют в откате акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2925,21 пункта (-0,2%, на старте торгов индекс опускался в район 2908 пунктов), индекс РТС - 903,81 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 января, составляет 101,9579 руб. (-45,58 копейки).

Подешевели также акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%).

Отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже пилотируемый полет на Марс).

Между тем Трамп заявил, что процесс подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, и ее надо провести в ближайшее время. "Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться", - сказал он журналистам в Овальном кабинете. По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки".

Новый госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, что прекращение огня в рамках украинского конфликта "будет главным приоритетом президента, фактически часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные этапы уже пройдены".

Тем временем ЦБ РФ сообщил, что устойчивое инфляционное давление в России остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после недавнего ралли российский рынок акций выглядит перегретым, поэтому закономерная техническая коррекция ему только на пользу. Ближайшая сильная поддержка по индексу МосБиржи находится на уровне 2900 пунктов, однако на горизонте нескольких недель есть вероятность снижения к отметке 2800 пунктов. Тем не менее, восходящий тренд останется в силе, поэтому если рыночные условия не ухудшатся, при очередном восходящем движении индекс может пробить сильный уровень 3000 пунктов, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник неоднозначный: цены на нефть не показывают значительных изменений после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. В мире продолжают оценивать первые заявления Трампа после его вступления в должность президента США.

Рынок акций РФ во вторник сохраняет осторожность и продолжает ожидать геополитических новостей и телефонного разговора Трампа и Путина, возможность проведения которого уже в ближайшие дни подтвердили оба лидера. В то же время Трамп заявил, что санкции против РФ могут сохраниться до завершения украинского конфликта, а также о своих предпочтениях торговых пошлин вместо экономических ограничений. В частности, в отношении стран БРИКС, по словам Трампа, могут быть введены торговые пошлины в размере не менее 100%, отметила Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, коррекция в российских акциях выглядит вполне закономерной. Накануне индексу МосБиржи не хватило менее 20 пунктов до "круглой" отметки 3000 пунктов, игроки начали фиксировать прибыль, особенно те инвесторы, кто купил бумаги более чем на 20% ниже текущих уровней, вблизи декабрьских минимумов. Дополнительным фактором стало вступление Трампа в должность президента США: в преддверии этого события бумаги покупали, после чего прошла коррекция "по факту", считает эксперт.

Нефть Brent пытается пробить вниз важный уровень $80 за баррель, однако котировки сырья сейчас играют незначительную роль в курсообразовании российских акций.

"В целом на российский рынок акций смотрим умеренно позитивно, считаем, что просадки стоит не очень агрессивно выкупать. Основные драйверы роста - ожидания улучшения ситуации вокруг Украины, большой объем денег в экономике и на руках у населения, а также надежды на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ", - полагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", котировки нефти Brent консолидируются третью торговую сессию подряд вокруг $80 за баррель. Участники рынка не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины по отношению к крупным торговым партнерам, что может негативно отразиться на спросе на нефть.

В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновленным прогнозам Банка России, инфляция вернется к цели 4% в 2026 году, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,2-0,3% к уровню пятницы).

Поддержку рынкам оказывает тот факт, что вступивший накануне в должность президента США Трамп не стал немедленно вводить ранее обещанные пошлины на китайский импорт. В то же время он отметил, что пошлины на китайские товары, которые он ввел во время своего первого срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти страны реализовывать более проактивную макроэкономическую политику в этом году для поддержки роста экономики, пишет Trading Economics.

В Японии инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Японии в четверг-пятницу, по итогам которого он может повысить процентные ставки.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают, трейдеры оценивают заявления и указы Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,77 за баррель (-0,5% и -0,8% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $76,92 за баррель (-1,2% к уровню пятницы).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,1%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+9,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+4,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,84 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), 2,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 2 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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