Существуют риски снижения индекса Мосбиржи до 2800п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи может снизиться до уровня 2800 пунктов на горизонте нескольких недель, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Российский рынок акций выглядит перегретым после недавнего ралли, поэтому закономерная техническая коррекция только на пользу. Ближайшая сильная поддержка по индексу Мосбиржи находится на уровне 2900 пунктов, однако на горизонте нескольких недель есть вероятность снижения к отметке 2800 пунктов. Тем не менее восходящий тренд останется в силе, поэтому, если рыночные условия не ухудшатся, при очередном восходящем движении индекс может пробить сильный уровень в 3000 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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