"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с целевой ценой 10837 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Акрон" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2024 год, - отмечает эксперт. - Несмотря на стабильность объемов товарной продукции в 2024 год, компания рассчитывает нарастить производство в 2025 году на 7,1%, до 9,0 млн т. В то же время мы отмечаем, что с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2024П 11,4х "Акрон" остается самой дорогой российской компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности. Мы сохраняем рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с целевой ценой 10837 рублей".

Ранее "Акрон" сообщил, что по итогам 4-го квартала 2024 года производство товарной продукции компании выросло на 0,9% г/г, до 1604 тыс. т. По итогам 2024 года производство товарной продукции осталось неизменным на уровне 8385 тыс. т, в составе которых минеральные удобрения показали снижение на 5,8%, промышленные продукты - рост на 12,8%.

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