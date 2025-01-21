Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 30 руб., "префов" - 62 руб. за бумагу на горизонте 6 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"На российском фондовом рынке в понедельник, 20 января, в лидеры вышли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", - отмечает эксперт. - Акции компании, в первую очередь привилегированные, рассматриваются инвесторами как защита от ослабления рубля, так как "Сургутнефтегаз" платит высокие дивиденды по "префам" и имеет большой запас валютных резервов. Однако в ходе торгов этого понедельника курс российской валюты к доллару и юаню укреплялся. Таким образом, возможно покупки в акциях "Сургутнефтегаза" объясняются оптимистичным настроем в отношении предстоящей публикации операционных и финансовых результатов за 2024 год, которые позволят рассчитывать на высокий дивиденд. Кроме того, поддержку котировкам оказывают позитивные ожидания от политики Дональда Трампа, вступившего в должность президента США".

Эксперт не исключает, что инвестсообщество надеется на отмену или смягчение санкций в отношении "Сургутнефтегаза", который не является государственной компанией.

"В то же время есть вероятность, что его бумаги дорожали под воздействием неизвестных большинству биржевых игроков факторов, - допускает Мильчакова. - Ведь если бы предположение о скорой отмене санкций в отношении "Сургутнефтегаза" было верным, то похожую динамику показывали бы и котировки "ЛУКОЙЛа", который также относится к числу негосударственных компаний. Наша целевая цена по обыкновенной акции "Сургутнефтегаза" на горизонте шести месяцев - 30 руб., по привилегированной - 62 руб.".

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