Оценка рынка акций РФ в целом умеренно позитивна - "Алор Брокер"

Оценка российского рынка акций в целом умеренно позитивна, текущие просадки стоит не очень агрессивно выкупать, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи по итогам понедельника потерял полпроцента, на вечерней сессии распродажи продолжились, и рынок закрылся лишь в нескольких пунктах выше важной поддержки в 2900 пунктов. Котировки нефти марки Brent сейчас играют незначительную роль в курсообразовании российских акций, - отмечает эксперт в комментарии. - В целом на российский рынок акций смотрим умеренно позитивно, считаем, что просадки стоит не очень агрессивно выкупать. Основные драйверы роста - ожидания улучшения ситуации вокруг Украины, большой объем денег в экономике и на руках у населения, а также надежды на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ".

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