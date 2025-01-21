Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых биржах США 20 января не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,1%. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Японии в четверг-пятницу, по итогам которого он может повысить процентные ставки. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%. Китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng повышается на 0,9%.

Поддержку рынкам оказывает тот факт, что вступивший накануне в должность президент США Дональд Трамп не стал немедленно вводить ранее обещанные пошлины на китайский импорт. В то же время Трамп отметил, что пошлины на китайские товары, которые он ввел во время своего первого президентского срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти страны реализовывать более проактивную макроэкономическую политику в этом году для поддержки роста экономики.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,8%, до $80,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,8%, до $77,26 за баррель. Во вторник основные торги WTI не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны. Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,386 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,745 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 января снизился на 0,15% и составил 107,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 января) потерял 0,05%, опустившись до 980,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,7%), "АФК Система-1P-21" (-1,05%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,79%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-08" (+0,49%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,47%) и "Ростелеком-002P-02R" (+0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Пионер-лизинг" завершило размещение выпуска облигаций 2-й серии объемом 400 млн рублей. Размещение 10-летнего займа началось 22 июля 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Ставка 8-го купона была установлена на уровне 26,14% годовых.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) 22 января разместит дополнительный выпуск N1 облигаций серии БО-02-01 с плавающими купонами по цене 100% от номинала. Компания 20 января провела сбор заявок на облигации. Объем дополнительного выпуска пока не раскрывается. Основной выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей компания разместила в конце ноября прошлого года. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред 2% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составила 23% годовых.

АО "Рольф" 28 января с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 2-летних выпусков облигаций серий 001P-06 и 001P-07 общим объемом 1 млрд рублей. Купоны по выпуску серии 001P-06 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 600 базисных пунктов. По выпуску серии 001P-07 - ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 29,34% годовых. Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) 29 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-09 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 27,45% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты выплаты 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 1,78 года. Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в конце января - начале февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П14 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Ориентир премии - не более 400 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" выставило на 10 февраля оферту по соглашению с владельцами облигаций 6-й серии. Период предъявления к оферте с 30 января по 5 февраля включительно. Объем приобретаемых бумаг до 340 тыс. 746 штук, цена приобретения - 87,5% от непогашенной номинальной стоимости. Трехлетний выпуск на 2,5 млрд рублей размещался с декабря 2023 года по март 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала - в даты завершения 33-36-го купонов.