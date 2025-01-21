Акции угольных компаний РФ непривлекательны для вложений в текущий момент - "Цифра брокер"

Акции угольных компаний в настоящее время не относятся к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Одними из главных аутсайдеров понедельника, несмотря на общую позитивную динамику на рынке, стали акции угольных компаний, "Мечела" и "Распадской", констатируют эксперты.

Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь у Австралии, в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, отмечают аналитики инвесткомпании, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов.

Также эксперты "Цифра брокера" указывают, что ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдается перевозке более ценных грузов, а не угля.

"Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У "Мечела" вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе мы не относим акции угольных компаний к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций", - пишут эксперты инвесткомпании в материале.

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