Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за ноябрь;

- индекс экономических настроений Германии ZEW за январь;

- встреча Еврогруппы;

- квартальные результаты Netflix Inc., 3M Co., D.R. Horton Inc., KeyCorp;

- Всемирный экономический форум в Давосе.

