Рынок акций РФ начал неделю с отката вместе с нефтью, индекс МосБиржи просел ниже 2930п в преддверии инаугурации Трампа

Москва. 20 января. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $80 за баррель) и решения сократить риски в преддверии первых указов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации. Индекс МосБиржи опустился ниже 2930 пунктов после утреннего роста выше 2980 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,3%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2929,55 пункта (-0,54%, максимум сессии - 2983,3 пункта, рекорд с июля 2024 года), индекс РТС - 905,15 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 января, составил 101,9579 руб. (-45,58 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,7% и +0,1% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

В сообщении отмечается, что "одной из целей беседы должно стать обсуждение вопросов о проведении личной встречи в ближайшие месяцы", чтобы попытаться положить конец военным действиям на Украине.

CNN пишет, что Трамп и его команда "надеются быстро начать работу над планом урегулирования (украинского кризиса - ИФ), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным".

РФ видит заявления нового президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты и необходимости не допустить третью мировую войну, приветствует это, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций с утра подрос, но затем игроки предпочли сократить риски и зафиксировать прибыль в преддверии инаугурации Трампа. Лучше рынка пока выглядят бумаги девелоперов на ожиданиях, что ЦБ РФ не станет в дальнейшем повышать ключевую ставку.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций в первый торговый день недели отличался повышенной волатильностью, чему способствовали геополитические высказывания как со стороны представителей России, так и США. В среду будут опубликованы традиционные еженедельные данные по инфляции в РФ, а Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ. В части корпоративных бондов ожидается некоторое затишье, полноценная публикация годовых отчетов начнется уже в феврале. До заседания Банка России остается месяц, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи утром поднимался выше 2980 пунктов, но потом рыночная конъюнктура для акций немного ухудшилась - рубль перешел к укреплению, а сырьевые котировки начали снижение.

На биржах США в понедельник выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Тем не менее, важнейшее событие происходит именно в США - Трамп официально вступает в должность президента страны. Ранее он анонсировал ряд важных решений уже в первые часы своей работы. Народный банк Китая, как и ожидалось, сохранил размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на год на уровне 3,1%.

Во вторник мировые рынки могут отыгрывать первые заявления и решения Трампа на посту президента. В еврозоне выйдет январский индекс экономических настроений от ZEW. Инвесторы могут обратить внимание на сообщения с полей Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить на этой неделе. Российский рынок будет следить за геополитическими сигналами, динамикой валютных и сырьевых котировок. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 января - 2852-3025 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, для нефти Brent вероятной видится коррекция в район $77,5-78 за баррель. Однако на этой неделе как в нефти, так и в целом на мировых рынках ожидается повышенная волатильность в связи со вступлением в должность нового президента США.

Первые президентские указы Трамп может подписать уже в первые часы после инаугурации. Ранее Трамп грозился ввести более высокие пошлины против Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить ограничения в отношении Ирана. Однако неизвестно, решится ли он реализовать самые жесткие пункты своей риторики в первые же дни своего правления.

По словам источников агентства Bloomberg, Трамп в первый день своего правления может применить чрезвычайные меры по стимулированию внутреннего производства энергии. Новый президент США может разблокировать особые полномочия по транспортировке нефти, а также способам производства и передачи электроэнергии. Ожидается, что Трамп также снимет мораторий на новые лицензии экспорта СПГ и инициирует отход от ранее выпущенных постановлений экологической направленности.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые рынки акций в понедельник показывают преимущественно "бычью" динамику в день инаугурации Трампа.

На рынке акций РФ в понедельник рост приостановился, инвесторы ожидают скорого начала переговоров между Белым домом и Кремлем, главной темой которых станет урегулирование конфликта с Украиной. Однако стоит заметить, что рынок акций за месяц вырос на 25% лишь на ожиданиях, хотя за это время существенно ничего не изменилось ни в геополитике, ни в экономике. Весь этот рост рынка как будто уже учитывает в ценах позитивный исход переговоров. Если же переговоры пойдут не по самому идеальному сценарию, то рынок может уйти в коррекцию. Также вероятно введение новых антироссийских санкций в отношении нефтегазовой отрасли, судя по заявлениям будущей администрации президента США.

Индекс МосБиржи приблизился к уровню 3000 пунктов. При его пробитии и закрытии двух дней выше него возможно продолжение роста. Однако чувствуется начало давления продавцов при подходе к этому уровню, также на графике есть незакрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, поэтому до сих пор сохраняется вероятность похода котировок в эту зону, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ после обновления годовых максимумов вернулся в коррекционный "минус", несмотря на подтверждение готовности Трампа и Путина начать переговоры по украинскому вопросу. Лучше рынка в понедельник выглядели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", рост которых, вероятно, связан с надеждами на снятие недавних санкций против РФ в период президентства Трампа.

На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись оптимистичные настроения, которые во многом были вызваны сообщениями о готовности Трампа смягчить свою позицию в отношении торговых пошлин. Более постепенное их введение или же вовсе отсутствие снизит или нивелирует риски, связанные с потенциальным ускорением торговой инфляции, что благоприятно для мировой экономики. Российский рынок к концу дня находился в коррекционном "минусе", проявив осторожность у психологически важного значения 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Не исключено, что новости в отношении переговоров по украинскому конфликту поступят уже в ближайшие дни, что может вызывать колебания в акциях и рубле. На данный момент Путин и Трамп подтверждают намерение в скором времени провести первые переговоры, что поддерживает оптимизм во многих акциях, которые, как и весь рынок, расположены у важных среднесрочных значений, отмечает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX подросли на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

Промпроизводство в Японии в ноябре сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении, говорится в окончательных данных. Ранее сообщалось о сокращении на 2,3% и 2,8% соответственно. В октябре помесячный показатель вырос на 2,8%, годовой - на 1,4%.

Трейдеры также ждут заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой процентной ставки.

Позитивным фактором для китайских акций стали сообщения СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства. На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону.

"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась и составляет 3,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, также не предусматривал изменений. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

На нефтяном рынке в понедельник цены снизились, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией Трампа, который даст сигналы о ближайших планах в энергетическом секторе и экономической политике в целом.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,5 за баррель (-1,6% и -0,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $76,31 за баррель (-1,9% и -0,6% в пятницу).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-4,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+19,6% и +6,7% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+11,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+10,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+8,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,6%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,1%).

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (+0,1%) в 2024 году снизило производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн, сообщила компания. Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,385 млн тонн. В 2025 году с учетом проведенных модернизаций, роста мощностей и меньшего объема ремонтов "Акрон" планирует произвести около 9 млн тонн товарной продукции, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 142,17 млрд рублей (из них 24,89 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет", 16,67 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 15 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).