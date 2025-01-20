Рубль в понедельник немного подрос в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налогам января

Москва. 20 января. Юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль укрепился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,8225 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 45,58 копейки, до 101,9579 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,48 копейки, до 105,0457 руб./EUR1.

"Российский рубль на прошлой неделе показал относительно стабильную динамику. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 0,89% - до 102,82 руб., а евро подешевел на 0,18% - до 104,86 руб. - на закрытие в пятницу. Китайский юань подорожал на 1,09% - до 13,87 руб. В условиях новых санкций, введенных против российского экспорта нефти и газа, могут наблюдаться проблемы с поступлением валютной выручки, что снижает объем предложения валюты. При этом основную поддержку котировкам рубля продолжают оказывать высокие цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль после стартовой просадки быстро восстановился к юаню, который установил недельный минимум немного ниже 13,8 руб. Затем российская валюта сдала позиции, но вскоре вернулась к восходящей динамике: пара CNY/RUB установила недельный минимум около 13,77 руб., после чего заметно скорректировалась. Поддержку рублю оказывает фактор налогового периода экспортеров. Пик фискальных платежей приходится на начало следующей недели. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение. Дополнительным позитивом для рубля может выступать перспектива улучшения геополитической обстановки для России. Сегодня в зарубежных СМИ появилась информацию о том, что Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

РФ видит заявления нового президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты и приветствует это, заявил Путин.

"Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны", - сказал Путин на совещании в понедельник.

"Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность", - добавил президент РФ.

Цены на нефть снижаются более чем на 1% перед инаугурацией Трампа. Трейдеры ждут его выступления и сигналов о ближайших планах в энергетическом секторе и экономической политике в целом.

Мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $79,57 за баррель, на 1,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 2,03%, до $76,46 за баррель.

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить санкции против Ирана. Его планы также предусматривают стимулирование производства энергоресурсов внутри страны.

Кроме того, Израиль и ХАМАС в воскресенье произвели обмен заложников на заключенных в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа. В связи с этим при ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке повышательные риски для цен могут быть ослаблены.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 января поднялась на 21 базисный пункт - до 21,06% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник, напротив, уменьшилась на 10 базисных пунктов, до 20,79% годовых, версия на три месяца повысилась на 8 базисных пунктов, до 21,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 9 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 20,2% годовых.