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Главная / Мнения аналитиков / Сезонное укрепление рубля в 1К25 маловероятно - "БКС МИ"
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20 января 2025 года 19:09
Сезонное укрепление рубля в 1К25 маловероятно - "БКС МИ"
Сезонное укрепление рубля в 1 квартале2025 года маловероятно из-за январских санкций на нефтегазовый сектор, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Приближение налогового периода поддерживает рубль, который укрепляется в пределах 1% в понедельник, - отмечает аналитик Илья Федоров. - Тем не менее рассчитывать на сезонное укрепление рубля в I квартале после объявления январских санкций на нефтегазовый сектор не приходится. В худшем случае из-за санкций рубль в среднем по году обесценится по отношению к доллару на 4 рубля. Однако внешние ограничения были ожидаемы рядом компаний, что может смягчить негативное влияние. Полагаем, что эффект от санкций будет ограниченным, но высокая инфляция продолжит давить на курс рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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.20 января 2025 года 16:28
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