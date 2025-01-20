Сезонное укрепление рубля в 1К25 маловероятно - "БКС МИ"

Сезонное укрепление рубля в 1 квартале2025 года маловероятно из-за январских санкций на нефтегазовый сектор, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Приближение налогового периода поддерживает рубль, который укрепляется в пределах 1% в понедельник, - отмечает аналитик Илья Федоров. - Тем не менее рассчитывать на сезонное укрепление рубля в I квартале после объявления январских санкций на нефтегазовый сектор не приходится. В худшем случае из-за санкций рубль в среднем по году обесценится по отношению к доллару на 4 рубля. Однако внешние ограничения были ожидаемы рядом компаний, что может смягчить негативное влияние. Полагаем, что эффект от санкций будет ограниченным, но высокая инфляция продолжит давить на курс рубля".

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