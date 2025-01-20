"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $53,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 21,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший на прошлой неделе отчет компании за 4-й квартал оказался немного лучше ожиданий рынка, что вместе с повышением объема выплат акционеров привело к росту акций Schlumberger на 6% за один день, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом сейчас Schlumberger оценивается всего в 7,1 EV/EBITDA 2025E, имеет прогнозную доходность выплат акционерам 6,5% и сохраняет перспективы по росту выручки в ближайшие годы. На этом фоне подтверждаем позитивный взгляд на акции нефтесервисной компании".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.