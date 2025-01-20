Инфляция, скорее всего, достигнет пика весной 2025г с последующим замедлением - Freedom Finance Global

Усилия ЦБ РФ и правительства могут вывести инфляцию к пиковым значениям уже этой весной, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В России с ноября наблюдается замедление роста корпоративного кредитования и продолжение той же тенденции в розничном, - пишет эксперт. - Это объясняется повышением стоимости привлечения займов и ужесточения требований к заемщикам со стороны банков. Годовые темпы роста корпоративного кредитного портфеля в ноябре уменьшились с октябрьских 21,8% до 20,3%. Основной причиной этого в Банке России называют увеличение государственных расходов, так как часть полученных стратегически важными предприятиями госсубсидий использовалась на погашение банковской задолженности".

Таким образом, если согласованные между ЦБ и правительством денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика по-прежнему будут направлены на борьбу с инфляцией, по мнению Мильчаковой, можно рассчитывать, что весной она достигнет пика с последующим замедлением, которое во втором полугодии может позволить регулятору перейти к снижению ключевой ставки.

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