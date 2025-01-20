"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 290 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем результаты банка за 2024 год и ожидаем, что по МСФО достаточность капитала будет выше 13%, - отмечают аналитики. - Исходя из текущей дивидендной политики ожидаем дивиденд в размере 34 - 35 рублей на акцию по итогам 2024 года. Мы сохраняем наш таргет в размере 290 рублей на акцию, что соответствует примерно 0,94 х по P/BV и считаем эти уровни справедливыми на текущий момент, так как по нашим ожиданиям, в 2025 году темпы роста чистой прибыли будут почти нулевыми".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.