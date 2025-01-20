Акции ЛУКОЙЛа, Норникеля и банка "Санкт-Петербург" будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Норникеля" и банка "Санкт-Петербург" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"После коррекции в начале года акции "ЛУКОЙЛа" начали двигаться к уровню сопротивления в районе 7500 руб. При этом есть все шансы, что он будет достигнут на следующей неделе. Перекупленности пока не наблюдается, несмотря на высокие значения индексов денежного потока и относительной силы, что дает коридор для роста. Однако с первого раза преодолеть серьезное сопротивление вряд ли получится, поэтому важно вовремя закрыть позицию. Ожидаем, что к пятнице акции "ЛУКОЙЛа" вырастут до 7450-7500 руб.", - отмечает аналитик.

Акции "Норникеля", в свою очередь, в пятницу резким рывком пробили сильнейшую область сопротивления в районе 120 руб., в то же время индекс среднего направленного движения пересек 20-й уровень. По мнению Буянова, это указывает на начало среднесрочного восходящего тренда. К концу недели эксперт ожидает рост стоимости акций "Норникеля" до 127,5-130 руб.

"Ралли в акциях банка "Санкт-Петербург" немного застопорилось, - констатирует эксперт БКС, - Однако это скорее позитивно: бумаги не скорректировались и сняли перекупленность на индикаторах, открыв пространство для дальнейшего роста. Ближайшей целью на месяц может стать ряд исторических максимумов около 400 руб. К концу недели ожидаем, что акции банка будут стоить в районе 375-380 руб.".

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