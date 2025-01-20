Акции Мечела и Распадской не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций в данное время, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"На фоне снизившихся мировых цен российская угольная отрасль продолжает сталкиваться с трудностями, - пишут эксперты. - Уже год нетбэк для всех марок энергетических углей составляет меньше $35 за тонну, а совокупный сальдированный убыток российских угольных компаний за 10 месяцев 2024 года составил 84,8 млрд рублей. Экспорт угля снизился на 10,4%, до 102 млн тонн".

Согласно ранее данному поручению Владимира Путина, угольная отрасль может получить дополнительные меры поддержки, подчеркивается в комментарии. Внимание к проблемам угольной отрасли и принятие поддерживающих мер со стороны правительства, по мнению экспертов, может смягчить негативное воздействие действующих условий на результаты угольных компаний, однако, учитывая текущую неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля и снижение объемов экспорта в отрасли, акции "Мечела" и "Распадской", на взгляд аналитиков сервиса, в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочного инвестора.

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