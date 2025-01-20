Покупки акций Северстали может ограничить выплата компанией основной части дивидендов за 2024г - "Велес Капитал"

Покупки акций "Северстали" в ближайшие месяцы может ограничить выплата компанией основной части дивидендов за 2024 год, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Северстали" растут в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком, - отмечает эксперт в комментарии. - В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по "Северстали" можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб., EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г".

Акции "Северстали" в понедельник достигли максимума с августа 2024 года указывает аналитик. "С технической точки зрения стабилизация выше 1365 руб. может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб. (потенциал повышения порядка 35%), - указывает Кожухова. - Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб., а среднесрочные - выше 1080 руб. Фундаментально покупки в "Северстали" в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год".

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