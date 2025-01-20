"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF до $14,72

"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $18,65 до $14,72 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 29,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Снижение целевой цены связано с возросшей неопределенностью относительно перспектив сектора после избрания Трампа, замедлением темпа роста финансовых результатов некоторых представителей отрасли и увеличением конкуренции.

"Последний год iShares Global Clean Energy ETF находился в коррекции из-за роста конкуренции в секторе, неопределенности после победы Трампа на выборах и удешевления некоторых связанных с ВИЭ технологий, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время сейчас негативные факторы уже во многом отыграны рынком, а большинство крупнейших экономик мира сохраняют планы по достижению углеродной нейтральности в ближайшие 30-40 лет, и ВИЭ являются ключевым способом достигнуть данной цели. Кроме того, после коррекции крупнейшие компании, входящие в ETF, имеют достаточно низкую оценку по мультипликаторам относительно прогнозных темпов роста EBITDA, что в случае реализации позитивных прогнозов может привести к положительной переоценке сектора".

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики. Фонд охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетику.

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