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20 января 2025 года 15:30

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 20 января. Юань растерял рост первой половины торгов и дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и развернулся вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,832 руб., что на 3,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 52 копейки, до 102,48 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 25 копеек, до 105,44 руб./EUR1.

Пара "юань-рубль", возможно, будет торговаться в боковике в диапазоне 13,5-14 руб. в отсутствие важных новостей, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара "юань-рубль" продолжает не очень уверенный откат от отметки 14 руб. за юань. Техническая поддержка лежит в районе 13,5 руб. за юань. Скорее всего, в этом диапазоне пара заляжет в боковик до появления важных новостей. На текущей неделе, ближе к ее концу, российская валюта будет получать поддержку от приближения пика налогового периода", - отмечают эксперты в комментарии.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 102-105 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль может получить поддержку по мере приближения пика налоговых выплат в конце месяца, - считает эксперт. - В ближайшие дни не ожидается заметных факторов, которые могут склонить его к снижению на Московской бирже. При этом не стоит забывать, что курс национальной валюты по-прежнему во многом определяется балансом экспорта и импорта, а также геополитической обстановкой. Между тем в фокусе сообщение регулятора о том, что, по предварительным данным, реальный эффективный курс рубля в 2024 году снизился на 0,9%. Однако добавляет оптимизма тот факт, что в последний месяц 2024 года он, напротив, вырос на 1%. Тем временем нефтяные цены способны скорректироваться на новостях о подписании соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС".

Цены на нефть ускорили снижение в понедельник. Рынки ждут инаугурации президента США Дональда Трампа и его первых мер в сфере энергетической и экономической политики.

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также ужесточить санкции против Ирана. Его планы также предусматривают стимулирование производства энергоресурсов внутри страны.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $80,55 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,19%, до $77,85 за баррель.

Израиль и ХАМАС в воскресенье обменялись заложниками в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа. В связи с этим при ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке повышательные риски для цен могут быть ослаблены, полагают эксперты.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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