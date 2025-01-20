АКБФ повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 404,02 руб., "префов" - до 387,05 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 397,11 руб. до 404,02 руб., "префов" - с 353,13 руб. до 387,05 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37% и 43% соответственно, сообщается в комментарии.

Оценка по-прежнему учитывает повышенный в конце прошлого года для бумаг российского финансового сегмента 30%-ный дисконт - поправку на риски вложений.

"С учетом опубликованной статистики и комментариев руководства, прогноз прироста активов банка в 2024 году повышен с 15,7% до 16,2% г/г, - пишут эксперты. - Оценка чистой прибыли банка по итогам 2024 года сохраняется на уровне 1,72 трлн руб., а прогноз дивидендных выплат по итогам текущего года составляет 38,1 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Это превышает рыночный консенсус-прогноз, который за последние недели увеличился с 35,6 руб. до 36 руб. на акцию. Прогноз чистой прибыли банка на 2025 год повышен с 1,5 трлн руб. до 1,51 трлн руб. Прогноз прироста активов по итогам 2025 года увеличен до 7% (против 5% ранее), а на 2026 год ожидается прирост в 10%".

Сбербанк, согласно заявлению на дне инвестора 6 декабря, прогнозирует рост корпоративного кредитования и займов физлицам на уровне 6-7%, а по банковской системе в целом - не более 5%, подчеркивается в комментарии. Рентабельность капитала ожидается выше 22%, а стоимость риска прогнозируется на уровне 1,5%.

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