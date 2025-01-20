Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 102-105 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 102-105 руб./$1, по паре рубль/евро - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль может получить поддержку по мере приближения пика налоговых выплат в конце месяца, - считает эксперт. - В ближайшие дни не ожидается заметных факторов, которые могут склонить его к снижению на Московской бирже. При этом не стоит забывать, что курс национальной валюты по-прежнему во многом определяется балансом экспорта и импорта, а также геополитической обстановкой. Между тем в фокусе сообщение регулятора о том, что по предварительным данным реальный эффективный курс рубля в 2024 году снизился на 0,9%. Однако добавляет оптимизма тот факт, что в последний месяц 2024 года он, напротив, вырос на 1%. Тем временем нефтяные цены способны скорректироваться на новостях о подписании соглашения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.