"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 720 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целью 720 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 620 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликовал предварительные данные по выручке за декабрь и весь 2024 год. Рост выручки ускорился до 28%, при этом онлайн-продажи выросли на 73% в декабре. На фоне отличных операционных результатов видим дальнейшие перспективы роста в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании вышли из среднесрочного нисходящего канала, пробив верхнюю границу. Идея на рост бумаги с целью 720 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 620 руб. риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме".

Henderson - крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужские образы в сегменте "доступный люкс". Компания управляет 159 собственными магазинами, расположенными в 64 городах России.

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