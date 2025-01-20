"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и норм регулирования объем выданных эмитентом кредитов сократился. Тем не менее банк продолжает показывать хорошие финансовые результаты. Рентабельность капитала высокая - 23,4%, что соответствует ориентиру банка на 2024 год (более 23%). Результаты по РСБУ комфортны для нашего прогноза чистой прибыли за 2024 год по МСФО на уровне 1,6 трлн руб. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу, - пишет эксперт. - Акции Сбербанка торгуются с оценкой 0,8x по мультипликатору P/BV на базе нашего прогноза балансовой стоимости на 2025 год и 3,7x по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год против среднеисторических 5,6х".

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