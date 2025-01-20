"Финам" возобновил анализ UnitedHealth с рекомендацией "держать" для акций компании

"Финам" возобновил аналитическое освещение акций UnitedHealth Group, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Прогнозная стоимость бумаг компании после рассмотрения ее отчетности за четвертый квартал и весь 2024 год, рассчитанная экспертами, составляет $561,1 за штуку, рекомендация - "держать".

"Финансовые результаты эмитента за четвертый квартал не впечатлили - впервые за последние два года квартальная выручка оказалась слабее прогнозов. Кроме того, весьма заметным был эффект последствий кибератаки на годовые результаты. Мы по-прежнему не усматриваем существенного потенциала роста у акций UnitedHealth, которые торгуются с дисконтом всего 3,3% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и P/S (NTM)", - пишет Саидова в обзоре.

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