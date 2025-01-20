Возможно снижение цены нефти к $77,5-78/барр. - БКС Экспресс

Возможно снижение цены нефти марки Brent в район $77,5-78 за баррель, говорится в материале эксперта Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Котировки нефти снижаются в понедельник, однако все еще удерживаются выше $80 за баррель. Вероятной видится более глубокая коррекция - в район $77,5-78 за баррель. Однако на текущей неделе как на нефтяном, так и в целом на мировых рынках, ожидается повышенная волатильность в связи с вступлением в должность нового президента США", - пишет аналитик.

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