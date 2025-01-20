"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку "префов" Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент одержал победу в Высоком суде Англии и Уэльса по иску совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Мы не закладывали в нашу модель выплату по данному разбирательству, так как считали ее крайне маловероятной. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Транснефти" и целевую цену в 1500 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев", - пишут эксперты.

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