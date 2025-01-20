ПСБ по-прежнему консервативно смотрит на акции застройщиков РФ

Промсвязьбанк (ПСБ) по-прежнему консервативно смотрит на сектор недвижимости на российском рынке акций в период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), в ближайшее время котировки бумаг застройщиков могут начать корректироваться вниз, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Прошлая неделя оказалась очень позитивной для бумаг девелоперов. В первую очередь столь сильный рост был связан с эффектом низкой базы. К примеру, акции "Самолета" за полгода упали более чем в три раза на фоне роста ключевой ставки и сворачивания массовой льготной ипотеки. Дополнительным триггером для роста могло стать недавнее поручение президента разработать механизмы, которые позволят расширить льготные ипотечные программы, - пишет эксперт. - Несмотря на такую яркую динамику прошлой недели, мы по-прежнему консервативно смотрим на стройсектор в период жесткой ДКП. Допускаем, что в ближайшее время бумаги застройщиков начнут корректироваться".

При этом Кузнецова отмечает, что в секторе остаются интересные на долгосрочную перспективу бумаги. "К примеру, акции ГК "ЛСР" - единственной компании в отрасли, которая стабильно платит дивиденды (рассчитываем скорее на традиционную выплату в 78 руб. по итогам 2024 года, доходность - 8,5%). Также видим хорошую перспективу органического роста "Самолета". Его акции, по нашим прогнозам, могут начать расти опережающими темпами с началом снижения ключевой ставки", - указывает она в обзоре.

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