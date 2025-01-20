20 января 2025 года 10:25
Рубль утром чуть дорожает в паре с юанем в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 20 января. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль незначительно дорожает в ожидании новых драйверов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,869 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"На валютном рынке рубль сохраняет стабильность и остается недалеко от уровней 14 руб. против юаня, 103 руб. против доллара и 105 руб. против евро. Колебания рубля также могут зависеть от комментариев Трампа, касающихся геополитики: если рынок потеряет надежду на скорое завершение украинского конфликта, нельзя исключать продаж российской валюты", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Цены на нефть слабо опускаются на торгах в понедельник, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.
Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $80,66 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,03%, до $77,93 за баррель.
Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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20 января 2025 года 19:36
Москва. 20 января. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $80 за баррель) и решения сократить риски в преддверии первых указов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации. Индекс МосБиржи опустился ниже 2930 пунктов после утреннего роста выше 2980 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,3%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%). читать дальше
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20 января 2025 года 19:30
Москва. 20 января. Юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль укрепился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,8225 руб., что на 4,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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20 января 2025 года 19:09
Сезонное укрепление рубля в 1 квартале2025 года маловероятно из-за январских санкций на нефтегазовый сектор, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").
"Приближение налогового периода поддерживает рубль, который укрепляется в пределах 1% в понедельник, - отмечает аналитик Илья Федоров. -... читать дальше
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20 января 2025 года 18:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $53,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 21,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
"Вышедший на прошлой неделе отчет компании за 4-й квартал оказался немного лучше ожиданий... читать дальше
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20 января 2025 года 18:30
Усилия ЦБ РФ и правительства могут вывести инфляцию к пиковым значениям уже этой весной, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"В России с ноября наблюдается замедление роста корпоративного кредитования и продолжение той же тенденции в розничном, - пишет эксперт. - Это... читать дальше
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20 января 2025 года 18:09
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 290 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Мы положительно оцениваем результаты банка за 2024 год и ожидаем, что по МСФО достаточность капитала будет выше 13%, - отмечают аналитики. - Исходя из текущей дивидендной... читать дальше
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20 января 2025 года 17:33
Акции "ЛУКОЙЛа", "Норникеля" и банка "Санкт-Петербург" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.
"После коррекции в начале года акции "ЛУКОЙЛа" начали двигаться к уровню сопротивления в районе 7500 руб. При этом есть все шансы, что он будет достигнут на... читать дальше
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20 января 2025 года 17:04
Акции "Мечела" и "Распадской" не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций в данное время, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"На фоне снизившихся мировых цен российская угольная отрасль продолжает сталкиваться с трудностями, - пишут эксперты. - Уже... читать дальше
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20 января 2025 года 16:28
Покупки акций "Северстали" в ближайшие месяцы может ограничить выплата компанией основной части дивидендов за 2024 год, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Акции "Северстали" растут в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским... читать дальше
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20 января 2025 года 15:45
"Финам" понизил целевую цену бумаг iShares Global Clean Energy ETF с $18,65 до $14,72 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 29,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
Снижение целевой цены связано с возросшей неопределенностью... читать дальше
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20 января 2025 года 15:30
Москва. 20 января. Юань растерял рост первой половины торгов и дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль, напротив, отыграл утренние потери и развернулся вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,832 руб., что на 3,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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20 января 2025 года 15:10
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 397,11 руб. до 404,02 руб., "префов" - с 353,13 руб. до 387,05 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37% и 43% соответственно, сообщается в комментарии.
Оценка по-прежнему учитывает повышенный в конце... читать дальше
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20 января 2025 года 14:33
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 102-105 руб./$1, по паре рубль/евро - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.
"Рубль может получить поддержку по мере приближения пика... читать дальше
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20 января 2025 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целью 720 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: 620 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Эмитент... читать дальше
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20 января 2025 года 13:35
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.
"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и норм регулирования объем выданных эмитентом кредитов сократился. Тем не менее банк... читать дальше
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