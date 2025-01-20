Долгосрочная позитивная оценка рынка госбумаг сохраняется - ПСБ

Долгосрочная позитивная оценка рынка госбумаг в целом по-прежнему сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в течение прошедшей недели продолжил сползать вниз в рамках технической коррекции после ралли конца декабря (минус 0,71п за неделю - до 104,78п), констатирует эксперт. Инвесторы в начале года в преддверии важных геополитических событий заняли выжидательную позицию, отмечает он.

Пассивность инвесторов отразилась и на результатах прошедших на прошлой неделе аукционов Минфина - по итогам двух размещений совокупный спрос составил скромные 23 млрд руб. (размещено бумаг на 9,5 млрд руб.), указывает Грицкевич. "Статистику по инфляции (как по итогам года, так и в начале 2025 года) можно оценить, как нейтральную для действий ЦБ по ставке. Однако она также не способствовала приливу оптимизма на рынке госбумаг", - обращает внимание он в обзоре ПСБ.

"Инвесторы на текущей неделе будут пристально следить за геополитической повесткой. Однако быстрых результатов может не последовать - вероятность закрытия "гэпа" на уровне 102,5 пункта по индексу RGBI по-прежнему сохраняется. При этом долгосрочный позитивный взгляд на рынок госбумаг мы сохраняем", - пишет аналитик.

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