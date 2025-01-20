Рубль, возможно, пока будет торговаться в боковике 13,5-14 руб. за юань - "Алор Брокер"

Пара юань/рубль, возможно, будет торговаться в боковике в диапазоне 13,5-14 руб. за юань в отсутствие важных новостей, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара юань/рубль продолжает не очень уверенный откат от отметки 14 руб. за юань. Техническая поддержка лежит в районе 13,5 руб. за юань. Скорее всего, в этом диапазоне пара заляжет в боковик до появления важных новостей. На текущей неделе, ближе к ее концу, российская валюта будет получать поддержку от приближения пика налогового периода", - отмечают эксперты в комментарии.

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