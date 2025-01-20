Индекс Мосбиржи продолжит движение к уровням выше 3000п в начале недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит в начале текущей недели тяготеть к уровням выше 3000 пунктов в ожидании геополитического позитива, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы не видим заметных технических и конъюнктурных препятствий для сохранения спроса на "фишки" и движения индекса Мосбиржи к следующей цели роста, району 3060-3090 пунктов, хотя ожидания новостного позитива после инаугурации Д. Трампа уже в значительной степени рынком и учитываются. В начале недели рассчитываем на более уверенный рост отстающих последние дни от рынка ключевых бумаг, в частности, сталелитейщиков и "Роснефти", а также "идей роста", в первую очередь в hi-tech", - пишет эксперт в комментарии.

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