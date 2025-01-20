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Nasdaq прибавил 1,5%

Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в понедельник. Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется на уровне $80,64 за баррель в понедельник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн, по данным Trading Economics.

Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 года.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Акции нефтесервисной SLB (SPB: SLB) (ранее известной как Schlumberger) подорожали на 6,1% по итогам торгов. Компания в четвертом квартале 2024 года получила выручку и скорректированную прибыль лучше прогноза рынка, а также повысила дивиденды.

Капитализация Applied Materials (SPB: AMAT) увеличилась на 3%, Lam Research (SPB: LRCX) - на 1,4%. KeyBanc Capital Markets повысила рейтинг акций двух производителей оборудования для выпуска чипов до "выше сектора" с "на уровне сектора".

Truist Financial (SPB: TFC), входящий в десятку крупнейших банков США, в четвертом квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Его акции прибавили в цене 5,9%.

Котировки бумаг Citizens Financial Group (SPB: CFG) выросли на 1,6% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость State Street Corp. (SPB: STT) уменьшилась на 2,9%, хотя выручка и прибыль банка в четвертом квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Акции J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) рухнули на 7,4%. Один из крупнейших американских грузоперевозчиков снизил выручку в октябре-ноябре.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,78% и составил 43487,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1% - до 5996,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,51% и составил 19630,2 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются на торгах в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск вырос на 0,47%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,5%.

Позитивным фактором для китайских акций стали сообщения СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства. На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону.

"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась и составляет 3,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, также не предусматривал изменений. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Список лидеров снижения в составе Hang Seng возглавляют бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) и Meituan (SPB: 3690), подскочившие на 7,5% и 7,1% соответственно.

Рыночная стоимость WuXi AppTec выросла на 7%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 6,1%, Sunny Optical - на 5,3%. Тем временем котировки CNOOC снижаются на 2,6%, PetroChina - на 1,3%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,3%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 1,2%.

Промпроизводство в Японии в ноябре сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении, говорится в окончательных данных. Ранее сообщалось о сокращении на 2,3% и 2,8% соответственно. В октябре помесячный показатель вырос на 2,8%, годовой - на 1,4%.

Трейдеры также ждут заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой процентной ставки.

Лидерами снижения на бирже в Токио выступают акции Daiichi Sankyo, дорожающие на 8,4%. Цена бумаг Taiheiyo Cement повысились на 5%, Fanuc - на 4,2%, Taiyo Yuden - на 3,6%, Subaru Corp. - на 3,1%. Тем временем капитализация Furukawa Electric упала на 2,7%, Nintendo - на 2,6%, Inpex Corp. - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,1%,

Стоимость акций Samsung Electronics опустилась на 0,4%, Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 0,5% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в понедельник, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $80,64 за баррель, что на $0,15 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,5 (0,6%), до $80,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,05 (0,06%), до $77,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,46 (0,6%), до $77,39 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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