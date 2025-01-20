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Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов. Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн. Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными с марта 2021 года.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются на торгах в понедельник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск вырос на 0,47%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,5%. Позитивным фактором для китайских акций стали сообщения СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства. На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону. Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась и составляет 3,6%. Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, также не предусматривал изменений. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Японский Nikkei 225 поднимается на 1,2%. Промпроизводство в Японии в ноябре сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении, говорится в окончательных данных. Ранее сообщалось о сокращении на 2,3% и 2,8% соответственно. В октябре помесячный показатель вырос на 2,8%, годовой - на 1,4%. Трейдеры также ждут заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой ставки. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют небольшое снижение в понедельник утром, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны. Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,54 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,6%, до $80,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,12%, до $77,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,02%, до $77,88 за баррель. Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,068 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,139 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января вырос на 0,13% и составил 107,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 980,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+2,8%), "АФК Система-1P-21" (+1,8%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,97%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,59%) и "Ростелеком-002P-02R" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ТК Магнум ойл" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 34% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 003Р-02R со сроком обращения 1,5 года и офертой через год объемом 30 млрд рублей на уровне 22,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 24,73% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 января. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку ежемесячных купонов жилищных облигаций серии БО-001P-51 объемом 1 млрд 998,949 млн рублей на уровне 9,6% годовых. Сбор заявок на два выпуска жилищных облигаций серий БО-001P-51 и БО-001P-52 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от АО "ДОМ.РФ" прошел 17 января. Техразмещение запланировано на 27 января. Сумма обеспечения поручительства от ДОМ.РФ по выпуску БО-001P-51 составит 1 млрд 998,949 млн рублей, по выпуску БО-001Р-52 - 63 млрд 453,691 млн рублей. Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 - 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 - 28 ноября 2055 года.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-02R на уровне 20,5% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 29 января.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 16-17-го купонов облигаций серий 001Р-06 и 001Р-07 на уровне 16% годовых. Оба 10-летних выпуска компания разместила в июле 2017 года по ставке 8,5% годовых. Объем выпуска серии 001Р-06 - 90 млрд рублей, серии 001Р-07 - 176 млрд рублей.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-05 на уровне 28% годовых. Компания завершила размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 21% годовых, по выпуску 31 января предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте - с 20 по 24 января включительно.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 33-го купона облигаций 1-й серии на уровне 26,43% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

Владельцы субординированных облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) 2-й и 3-й серий общим объемом 5 млрд рублей на прошедшем собрании дали согласие на внесение изменений в решения о выпусках, сообщала кредитная организация на ленте раскрытия информации. "Предоставить согласие на внесение изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, а также предоставить согласие на то, что ПАО "Промсвязьбанк" вправе изменять конкретные формулировки изменений в решение о выпуске облигаций в случае получения замечаний Банка России в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений", - отмечается в каждом из сообщений банка. Оба данных выпуска субордов были размещены в марте 2017 года (эмитентом выступал СМП банк до его присоединения к ПСБ). Ставки купонов по займам переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 1% годовых. Ставка текущих полугодовых купонов - 22% годовых. Первый call-опцион по выпускам запланирован на декабрь 2026 года.

АО "МаксимаТелеком" (подконтрольно ПАО "Ростелеком") выкупило по оферте 528 тыс. 844 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 17,63% займа. Шестилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года. Ставка текущего полугодового купона, а также 11-12-го купонов вплоть до погашения установлена в размере 22% годовых. В 2023 году эмитент приобрел в рамках двух оферт бумаги на общую сумму 1,8 млрд рублей. С учетом последнего выкупа в обращении на Мосбирже находится выпуск бондов БО-П01 на сумму 706,8 млн рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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