Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи при прочих равных может продолжить восстановление в направлении уровня 3000 пунктов в ближайшее время, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Внимание инвесторов на текущей неделе привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения, индекс Мосбиржи восстановился от минимумов декабря почти на 24%. Восстановление от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке, - отмечают эксперты. - Кроме того, индекс превысил сопротивление в виде 200-дневной линии скользящего среднего, которая проходит в области 2900 пунктов, и при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 пунктов".

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