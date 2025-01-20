"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций BofA

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Bank of America Corp. (BofA) с прогнозной стоимостью на уровне $45,35 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Отчетность эмитента за 4К24 оказалась довольно сильной, с превышением рыночных ожиданий. При этом надо отметить, что существенный рост финпоказателей был в значительной степени обусловлен низкой базой конца 2023 года, когда банк выплатил значительную сумму в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), а также зафиксировал заметные прочие разовые расходы, - пишет эксперт. - Мы положительно оцениваем перспективы развития бизнеса BofA в текущем году, ожидая дальнейшего повышения выручки и прибыли. Однако наша оценка акций банка, построенная путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, говорит о небольшой их перекупленности в текущий момент. В связи с этим мы сохраняем нейтральный взгляд на данные бумаги".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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